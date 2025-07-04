За написание «Родины» с маленькой буквы хотят привлекать к ответственности

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил привлекать к ответственности граждан России, которые пишут слово «Родина» с маленькой буквы. Он призвал проработать вопрос об ужесточении наказания за это на законодательном уровне, сообщает «Абзац» .

Бородин выразил мнение, что подобное написание можно интерпретировать как пренебрежительное отношение к России и надругательство над ее историческим наследием и культурными ценностями. Глава ФПБК подчеркнул, что возможная ответственность заставит граждан более внимательно обдумывать написание слова «Родина».

«Родина — Россия, это наша страна, давайте мы не будем наши ценности убивать, маленькие буквы писать. Для тех, кто занимается такими решениями, есть такая статья — „Вандализм“. Когда начинается искажение, осквернение, я считаю, что здесь уже нужно в отношении людей, которые такими вещами (занимаются — ред.), вводить санкции. Должна быть необратимость наказания, ответственность. Я считаю, что здесь нужно уже на законодательном уровне прорабатывать данный вопрос, вносить правки в законодательную базу, чтобы этих людей привлекать к ответственности. Такие люди, я считаю, занимаются подрывом авторитета нашего государства», — высказался Бородин.

По его словам, это можно считать осквернением, однако необходимо учитывать автора текста. В случаях, когда это делают иностранные агенты, получающие финансирование из-за рубежа, с целью оказания иностранного влияния, возможно применение статьи о государственной измене. Если же это дети или подростки, чьи родители не уделили должного внимания воспитанию, то ответственность ложится на плечи родителей.

«Родина — это все. Это наша страна. Любовь к Родине, любовь к нашему поколению, к нашей культуре, к нашим ценностям», — заключил глава ФПБК.

Представители Института русского языка им. Виноградова РАН отметили, что на текущий момент не существует четко регламентированного правила, определяющего правописание слова «Родина». По словам старшего научного сотрудника Елены Арутюновой, выбор написания зависит от конкретного контекста, и в ряде случаев использование заглавной буквы является предпочтительным.