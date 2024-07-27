Министр туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн: турпоток из РФ увеличился на 57%

В нынешнем году турпоток из РФ в Республику Союз Мьянма увеличился на 57%. На это повлияли пандемия коронавируса и последующий период восстановления, сообщает РИА Новости.

Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн рассказала, что сейчас каждый год в Мьянму приезжают несколько тысяч туристов из РФ.

«Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, в этом году турпоток из России увеличился на 57%. Конечно, этого недостаточно, но мы видим большие перспективы в этом направлении», — добавила она.

По словам министра, в республике есть над чем трудиться.