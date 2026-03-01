Россияне спокойно проходят границу Омана после сообщений о закрытии КПП

Российские граждане без проблем пересекают границу ОАЭ и Омана на фоне информации о закрытии КПП для иностранцев, мера была временной, сообщает Mash .

Туристы отметили, что основная сложность при пересечении границы — очередь на КПП: время ожидания может достигать двух часов. Ограничения в работе пунктов пропуска были, но продолжались всего 15–30 минут. Сейчас КПП работают штатно.

Автомобили с номерами ОАЭ могут въезжать в Оман только если есть спецразрешение, поэтому туристы заказывают трансфер со стороны принимающей страны. Из-за повышенного спроса цены подняли до 284 долларов за место в автобусе с человека.

Несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, обстановка в Омане, который расположен около Ирана и граничит с ним по морю, остается спокойной. Сейчас туристам ничего не угрожает: аэропорт в стране работает, несколько авиакомпаний ввели ограничения на рейсы, уточнил пресс-секретарь РСТ Артур Абдюханов. Туристам также доступны услуги отелей, магазинов и экскурсии.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы.

