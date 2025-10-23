Россияне продолжат получать шенгенские визы, несмотря на новые санкции

Ранее Евросоюз в 19-м пакете санкций ввел запрет на предоставление туристических услуг в РФ. Это сделано для того, чтобы «уменьшить прибыль России» от посещения ее туристами из ЕС.

«Пять стран дают шенген охотно, это: Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия. Эти страны выдают 90% всех шенгенских виз, которые получают россияне. Остальные страны, Португалия, Германия, это меньше 10%. Вот эта пятерка выдает 90%, отказов мало, их меньше 5%», — уточнил Мкртчян.

Он добавил, что 19-й пакет санкций ЕС подразумевает запрет на прямую работу европейских туристических операторов с РФ. По его словам, российских путешественников это не коснется.

