Евросоюз в новом пакете санкций запретил оказывать туристические услуги в РФ

Евросоюз в 19-м пакете санкций ввел запрет на предоставление туристических услуг в РФ. Это сделано для того, чтобы «уменьшить прибыль России» от посещения ее туристами из ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Эстонии.

Еще эту меру приняли для того, чтобы европейцы не ездили в РФ без необходимости.

Также в документе указано, что ЕС ввел запрет на переводы в 5 российских банков. Кроме того, европейские компании не могут подписывать контракты с российскими, функционирующими в особых экономических зонах.

Помимо этого, Евросоюз намерен ввести санкции против 21 физического лица и 42 юридических.

Также ЕС увеличил перечень запрещенных к продаже в Россию товаров. В список попали те из них, которые «помогают укреплять промышленный потенциал РФ».

