Россияне не могут уехать из Африки из-за запрета на полеты над ОАЭ

Россияне оказались заперты в Африке — в Кении, Маврикии, Танзании и на Сейшельских островах. У большинства туристов приобретены билеты с пересадкой в крупных аэропортах — Дубае и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, но там закрывали воздушное пространство из-за боевых действий между Израилем, США и Ираном, сообщает SHOT .

В связи с конфликтом рейсы были отменены. Туристы пожаловались, что проживание им пришлось оплачивать самостоятельно. С одного путешественника в день берут по 3-5 тыс. рублей.

Москвичка, отправившаяся в Кению с парнем, рассказала, что авиакомпания Air Arabia разделила рейсы. Один самолет должен вылететь через девять суток, а второй – через 10.

Многие путешественники не хотят ждать столько времени. Они приобретают билеты сами. В качестве пересадки выбирают иные государства.

С отменой рейсов столкнулись туристы на Шри-Ланке, в Малайзии и иных государствах. Средства за сорвавшиеся поездки им пока не вернули.

28 февраля Израиль атаковал Иран. К военному конфликту на стороне Тель-Авива присоединились США. Иран нанес ответные удары, пострадали, в том числе военные базы Соединенных Штатов государствах Ближнего Востока. В результате над некоторыми городами ОАЭ закрыли воздушное пространство. Некоторые рейсы отменили.

Утром 3 марта вылетел первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву. Домой вернулись 159 человек. Планируются еще аналогичные рейсы.

