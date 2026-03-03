Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву вылетел утром

Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая (ОАЭ) в Москву отправился в 09:57 по местному времени (08:57 по московскому). Самолет был полностью загружен, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На рейс посадили 159 пассажиров. Среди них и 3 ребенка в возрасте до двух лет.

Самолет совершит промежуточную посадку в турецкой Анталье. Там ему предстоит дозаправиться.

Во вторник будет еще два вывозных рейса. Первый — из Дубая, а второй — из Абу-Даби.

28 февраля на Ближнем Востоке начался военный конфликт между Израилем, США и Ираном. Последний в ответ на удары по своей территории атаковал военные базы Соединенных Штатов в ближайших государствах. Под удар попали и Объединенные Арабские Эмираты. Воздушное пространство в Дубае закрывали, из-за чего отменили множество рейсов.

