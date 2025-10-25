Россияне могут потерять крупные суммы из-за возможной отмены концертов в Египте

Власти Египта планируют отменить все концерты и фестивали возле пирамид в Гизе. Россияне, уже заплатившие за билеты, рискую потерять десятки тысяч рублей, сообщает SHOT .

Идею отменить концерты и масштабные мероприятия возле пирамид выдвинул Египетский центр экономических и социальных прав. Организация даже подала иск в суд против местных властей.

В текущем году в Гизе должны были состояться два крупных события: фестиваль классической музыки Pyramids Echo Festival, а 19 декабря концерт известного диджея Tiësto. Также в этом районе регулярно выступают мировые звезды, из-за чего в Гизу съезжаются сотни тысяч туристов.

Россияне также собирались прилететь сюда — они активно скупали билеты на концерты. Так, один билет на шоу Tiësto стоил от 8,5 тыс. рублей. Кроме того, россиянам необходимо было заплатить за перелетом около 50 тыс. рублей. Всего выходит около 60 тыс. рублей.

В связи с возможным запретом на проведение концертов в Гизе россияне пытаются вернуть деньги за билеты. Однако ряд туроператоров настаивают на том, что выступления все же состоятся.

Ранее Григорий Лепс отменил ближайшие концерты и обратился в больницу из-за отравления. Его гастроли приостановлены минимум до конца октября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.