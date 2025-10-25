Лег под капельницу: Лепс отменил концерты и обратился в больницу из-за отравления

Григорию Лепсу понадобилась помощь врачей из-за «серьезного отравления». Он лег под капельницу и отменил ближайшие выступления, сообщает Mash.

Еще недавно артист дал концерт во Владивостоке. Тогда многие фанаты были неприятно шокированы. По их словам, певец вышел на сцену пьяным и позволял себе материться.

После этого выступления Лепс экстренно обратился к врачам московской Боткинской больницы. Согласно официальной версии, артист отравился. Он отменил все корпоративы и приостановил гастроли минимум до конца октября.

По словам источников из окружения певца, отравление серьезное. Артист находится в тяжелом состоянии. Его концерт в Казани также находится под угрозой срыва.

Сейчас Лепс лечится в закрытом режиме. По словам источников, артист «лег под капельницу». Площадки, где должны были проходить ближайшие концерты певца, подтвердили отмену выступлений.

