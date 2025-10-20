Пьяный и матерился: зрители во Владивостоке в шоке от поведения Лепса на концерте
Фото - © РИА Новости
Поведение Григория Лепса на концерте во Владивостоке вызвало негодование публики. По словам зрителей, артист выступал пьяным и позволял себе материться, сообщает Telegram-канал «Дальневосточные Ведомости».
Лепс дал концерт в столице Дальнего Востока. Стоимость билетов на его выступление варьировалась от 3,2 тыс. до 20 тыс. рублей. Возрастное ограничение на мероприятие было установлено на уровне 12+. На концерт приходили целыми семьями.
Однако уже во время самого выступления зрители неприятно удивились. По словам очевидцев, певец вышел на сцену, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он исполнил лишь часть заявленных песен, а в перерыве между песнями позволял себе ругаться матом.
Некоторые зрители обвинили Лепса в неподобающем поведении. Часть зрителей ушла, не дождавшись завершения выступления.
Ранее сообщалось, что певец всерьез взялся за здоровье и встал на гвозди ради молодой возлюбленной. По словам знакомых, у Лепса был запрос на общее омоложение организма.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.