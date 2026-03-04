Россияне четвертый день не могут вылететь с Маврикия в Москву

Российские туристы уже четвертые сутки находятся в ожидании вылета с Маврикия в Москву. Авиарейсы раз за разом отменяются, при этом пассажирам не обеспечивают питание и ночлег, вынуждая их тратить на это собственные средства, сообщает Mash .

Приостановка воздушного сообщения связана с недоступностью пересадок в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Так как военного положения на острове не объявляли, эвакуационные перелеты не организованы для туристов. У путешественников остается вариант с транзитом через Турцию: перелет для троих человек обойдется приблизительно в миллион рублей, а на ближайшие даты все места уже проданы.

Одна из застрявших на курорте российских семей сообщила, что авиакомпании перестали предоставлять ваучеры на питание и гостиницу даже тем, у кого есть дети. Прибывший в аэропорт сотрудник консульства РФ добился выделения самолета для соотечественников, однако маврикийские власти отказались заправлять воздушное судно, сославшись на санкции. Туристам порекомендовали самостоятельно арендовать жилье и хранить чеки для возможного последующего возмещения расходов перевозчиками.

Emirates располагает возможностью доставить пассажиров до Стамбула, но ближайшие свободные рейсы доступны лишь с 10 по 14 марта. Перелет из Стамбула в Москву придется оплачивать отдельно. У многих туристов отсутствуют действующие международные карты и достаточные финансовые средства, что вынуждает людей ночевать в аэропорту. Туроператоры ожидают от Emirates подтверждения вылетов, а авиакомпания, в свою очередь, направляет клиентов к туроператорам, поскольку большинство приобретало пакетные туры.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию в Иране. Иерусалим совершил первый превентивный удар по Тегерану, после чего Иран начал отвечать на атаки. На фоне сложившейся ситуации авиакомпаниям пришлось перестраивать работу в экстренном формате. Многие рейсы были отменены. Туристы со всего мира, в том числе россияне, столкнулись с проблемами.

В настоящее время частные авиаперевозчики готовы предоставить свои услуги желающим вернуться домой, однако цены на билеты подскочили до 20 тысяч евро. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 4 марта 2026 года это более 1,8 млн рублей за один билет.

