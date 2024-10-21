Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил ввести для отечественных туристов налог на поездки за границу, сообщает « Интерфакс ».

С этой целью он также предложил создать специальный государственный фонд. По мнению Уманского, он может стать аналогом экспортной пошлины на выездной туризм.

Такая инициатива связана с тем, что, по словам президента союза, страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму. Фонд персональной ответственности располагает большим объемом средств, которые в него перечисляют. Но проценты от денег туроператоры не получают.

Эксперты РСТ отметили, что объем денежных средств, находящихся в фонде персональной ответственности, к концу текущего года может достичь 3,5 млрд рублей. Этими деньгами туроператоры пользоваться не могут.

Уманский предложил ввести единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд. Деньги будут взимать с путешественников, выезжающих за границу. Дивиденды от него могут пойти на развитие внутреннего туризма.

В России с 1 января 2025 года начнет действовать закон, согласно которому регионы получат возможность устанавливать туристический сбор. Средства пойдут на развитие инфраструктуры в сфере гостеприимства.

В Свердловской области ранее сообщили, что пока не планируют собирать средства с путешественников. Там опасаются, что налог может спровоцировать снижение числа туристов.