Власти ответили, введут ли в Свердловской области налог для туристов

С 1 января 2025 года в России начнет действовать закон, касающийся введения туристического налога. В соответствии с ним все регионы страны получат возможность устанавливать туристический сбор. Ожидается, что собранные средства будут использованы для развития инфраструктуры в сфере гостеприимства. Тем не менее, в Свердловской области пока не планируют собирать средства с туристов, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Такое решение озвучило Законодательное собрание региона. Парламентарии и представители сферы туризма считают, что введение сбора может создать дополнительные трудности для развития туротрасли.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова отметила, что туристический налог не позволяет собрать средства для развития инфраструктуры, поскольку эти деньги не являются целевыми. Поступления идут в общий бюджет, а далее уже выделяются финансы на поддержку туризма, создание и развитие туристической инфраструктуры. Это несоответствие вызывает определенные вопросы, подчеркнула парламентарий.

Кроме того, введение данного налога может спровоцировать снижение числа туристов. Ожидается, что минимальный размер сбора составит 100 рублей с каждого человека и будет включен в стоимость номера в гостинице.

Реализация такого налога потребует дополнительного администрирования и приведет к повышению цен на гостиничные услуги, что, в свою очередь, может уменьшить средства, выделяемые на модернизацию объектов туристической отрасли. Экспериментальный сбор уже введен в курортных городах Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Санкт-Петербурге.

«Туризм как туризм в нашем регионе только зарождается, восстанавливается после пандемии, если сейчас ввести какие-то дополнительные налоги, санкции, то это так в зародыше и умрет», — сказала гендиректор одного из отелей Татьяна Телятникова.