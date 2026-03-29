Россиян не выпускают из Таиланда из-за корзин с фруктами

Россияне столкнулись с проблемами при вылетел из Таиланда — их не пускают на рейсы из-за корзинок с фруктами, сообщает SHOT .

Жительница Владивостока Александра отдыхала на Пхукете в начале марта вместе с подругой. В последний день перед вылетом туристки приобрели манго и папайю. Продавец сложил товары в корзину.

На следующий день путешественницы вместе со своими чемоданами и корзинками с вкусностями приехали в аэропорт. На стойке регистрации их отказались пускать на рейс, ссылаясь на то, что емкости для фруктов якобы слишком габаритные и не соответствуют нормам провоза багажа.

Александра отметила, что при этом других пассажиров пускали на борт с сумками и чемоданами, которые были больше корзинки с фруктами. Договориться с сотрудниками аэропорта не удалось. Туристкам пришлось быстро раскладывать фрукты по пакетам.

Придя в свободную зону, они увидели несколько корзин, во многих лежали плоды. Вероятно, другие туристы могли оставить фрукты в аэропорту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.