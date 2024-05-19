Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) обменялись туристическими группами впервые со времен Советского Союза, сообщает РИА Новости .

«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили (КНДР — ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», — сказал Козлов.

Он подчеркнул, что в настоящее время Москва и Пхеньян обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.

Глава Минприроды добавил, что ведомство намерено продолжать данную работу.

Ранее стало известно, что внутренний туризм в России побил исторический рекорд. По итогам прошлого года внутренний туристический поток в стране вырос до 78 млн поездок, что на 20% превышает аналогичный показатель 2022 года.