РФ обратилась в МИД Турции из-за отказов россиянам в транзите в Латинскую Америку

Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку

Генконсул Российской Федерации в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что российские дипломаты отслеживают ситуацию с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей, сообщает РИА Новости .

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», — сказал Буравов.

Консул добавил, что официальные обращения были направлены в МИД Турции и авиакомпанию Turkish Airlines. В данный момент российские дипломаты ожидают объяснений от турецкой стороны.

С конца февраля текущего года авиакомпания Turkish Airlines не допускает россиян на рейсы из Стамбула в Мексику, Аргентину и Бразилию без объяснения или по странным причинам, в том числе отсутствие багажа или «чистый» паспорт.

Ранее турецкая авиакомпания не пустила российского туриста на рейс до Мексики, где он планировал посетить концерт американской певицы Мадонны. В результате действий сотрудников Turkish Airlines россиянин потерял около 430 тыс. рублей.