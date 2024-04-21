«Для русских Мексика закрыта»: туриста не пустили на самолет в Канкун

Авиакомпания Turkish Аirlines не пустила российского туриста на рейс до Мексики, где он планировал посетить концерт американской певицы Мадонны. В итоге россиянин потерял около 430 тыс. рублей, сообщает SHOT .

По словам Глеба, в пятницу он вылетел бортом Turkish Аirlines из Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. В Мексике россиянин планировал попасть на концерт Мадонны. Однако перед пересадкой до самолета в Мексику начались проблемы.

В аэропорту Стамбула женщина с бейджиком Gozen Security и рассеивала людей по разным очередям. Со словами «Ох, еще один русский паспорт!» перечеркнула ручкой штрихкод, а затем на паспортном контроле отказала российскому туристу в посадке на самолет. При этом у Глеба на руках были бронь в отеле и обратные билеты в РФ.

Помимо этого, в посадке на борт до Мексики было отказано еще нескольким пассажирам с гражданством РФ. У одного из них было несколько паспортов с большим количеством шенгенских печатей, однако и ему заявили: «Вас Мексика не ждет!».

Сотрудники турецкой авиакомпании отказались решать данную проблему и лишь предложили Глебу обратный билет в Петербург за 600 долларов.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines сорвала отдых семьи россиян, не пустив ее на рейс в Мексику. Из-за срыва отпуска российские туристы потеряли 1 млн рублей.