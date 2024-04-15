Turkish Airlines сорвали отдых семьи россиян, не пустив ее на рейс в Мексику

Сергей из Москвы не смог попасть в Мексику вместе с женой и двумя детьми из-за авиакомпании Turkish Airlines, сообщает SHOT .

Россиян предупреждали, что данная авиакомпания часто отказывает гражданам РФ в перелете в Мексику без объяснения причины. Однако семья решила попробовать улететь в отпуск и заранее оплатила отель, оформила электронную визу и страховку, но это не помогло.

До Стамбула туристы долетели без проблем, а там им отказали в посадке на самолет в Мехико. Полететь в отпуск мог только старший сын — 22-летний парень с гражданством Германии. В итоге семейство провело около суток в аэропорту, пытаясь решить возникшую проблему.

Из-за срыва отпуска граждане РФ потеряли 1 млн рублей. Турагенты предполагают, что Турция отказывает в перелетах россиянам до Мексики из-за опасений, что они эмигрируют в США.

Ранее Turkish Airlines сорвала отпуск трем подругам из Москвы. Девушек не пустили в Мексику, они лишились 4,1 млн рублей.