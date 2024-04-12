Россиянок не выпустили из Турции в Мексику из-за «могущества Северной Америки»

Три подруги заранее оплатили 16-дневный отпуск на сумму 4,1 млн рублей, но не смогли попасть в Мексику из-за отказа Турции пустить их в самолет, сообщает Telegram-канал SHOT .

Представители компании Turkish Airlines отказались пускать девушек в самолет, сославшись на скрин якобы из какой-то инструкции, где в переводе на русский причина отказа звучала как: «Ранее вы не были в таких могущественных странах, как Америка или Канада».

У россиянок был оплачен не только отель, но и билеты на самолет в бизнес-класс, однако сотрудников авиакомпании это не убедило. Расстроенным девушкам пришлось вернуться в Москву, при этом потраченные 4,1 млн рублей на несостоявшийся отпуск им никто не вернул.

Ранее неприятная ситуация произошла с россиянами, которые хотели вернуться из Пхукета в Сочи, но не смогли вовремя вылететь. Самолет с пассажирами на борту задымился на взлетно-посадочной полосе.