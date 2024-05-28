Разрешение на въезд в Израиль необходимо будет получать туристам из РФ с 1 августа

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ТАСС: туристам из России усложнили въезд в Израиль

Израильское министерство туризма заявило, что с 1 августа 2024 года российским туристам необходимо будет получать электронное разрешение на въезд в Израиль, сообщает ТАСС .

Россиянам понадобится специальное электронное разрешение на въезд в Израиль с 1 августа.

Все граждане России будут обязаны получить данное разрешение.

Отмечается, что подобные требования распространяются на всех посетителей из стран, у которых безвизовый режим с Израилем.

Ранее Израиль отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии из-за их признания Палестины в качестве суверенного государства. Глава МИД Израиля назвал действия этих стран оскорбительным.