Разрешение на въезд в Израиль необходимо будет получать туристам из РФ с 1 августа
ТАСС: туристам из России усложнили въезд в Израиль
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Израильское министерство туризма заявило, что с 1 августа 2024 года российским туристам необходимо будет получать электронное разрешение на въезд в Израиль, сообщает ТАСС.
Россиянам понадобится специальное электронное разрешение на въезд в Израиль с 1 августа.
Все граждане России будут обязаны получить данное разрешение.
Отмечается, что подобные требования распространяются на всех посетителей из стран, у которых безвизовый режим с Израилем.
Ранее Израиль отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии из-за их признания Палестины в качестве суверенного государства. Глава МИД Израиля назвал действия этих стран оскорбительным.