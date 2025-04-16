Примерно 80 тыс российских туристов посетили Катар в 2024 году
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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара доктор Маджид Аль-Ансари рассказал, что за 2024 год государство посетили порядка 80 тыс. россиян, сообщает RT.
«Наблюдается большое количество визитов между двумя странами, и не только касаясь чиновников, но и обычных граждан. За 2024 год Катар посетили около 80 тыс. российских граждан с целью туризма», — отметил он.
Аль-Ансари подчеркнул, что данный показатель является достаточно внушительным, особенно если сравнивать его с общим числом туристов, посетивших Катар за 2023 год.
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