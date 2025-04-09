Дешевые направления: стало известно, почему россияне ездят в Катар и Абхазию

Эксперт Осипова: россияне все чаще выбирают для отдыха Катар и Абхазию

Эксперт по туризму Наталия Осипова рассказала, куда россияне могут поехать на майские праздники, сообщает АБН24 .

Все чаще российские туристы интересуются Катаром. Страна имеет развитую туристическую инфраструктуру и предлагает уникальные культурные достопримечательности. По мнению эксперта, повышенный спрос на данное направление можно объяснить улучшением транспортной доступности.

«Что касается Абхазии, то ее популярность среди российских туристов объясняется близостью, доступностью и разнообразием предложений — от пляжного отдыха до горных маршрутов», — добавила Осипова.

Эксперт предупредила, что из-за повышенного спроса и ограниченного предложения цены на поездки, билеты и гостиницы могут вырасти. Однако многие россияне готовы переплачивать за качественный отдых на популярных направлениях.

Осипова добавила, что, несмотря на финансовые трудности в последние пару лет, большая часть граждан имеет средства на путешествия. Сейчас многие россияне предпочитают накапливать деньги, также значительная часть людей пересмотрела свои расходы.