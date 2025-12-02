Президент Египта одобрил повышение цен на туристические визы

Начиная с 2026 года, жителям России придется платить за туристическую визу в Египет в два раза больше. Президент этой страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси одобрил соответствующее изменение, сообщает SHOT .

Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси одобрил поправку «О повышении платы за услуги, предоставляемые МИД в Египте и за его пределами».

С 1 января 2026 года туристам придется заплатить за визу не 25 долларов, а 45 долларов. По актуальному курсу на 2 декабря 2025 года, в российской валюте виза будет стоить 3845 рублей вместо прежних 1936 рублей.

Согласно новым правилам, на визе теперь будут размещать фотографию ее владельца.

Ранее сообщалось, что в Египте предложили поднять стоимость туристических виз. По словам египетского правительства, средства от виз будут направлены на развитие зданий и земель, которые нужны для работы штаб-квартир дипломатической миссии, а также посольств и консульств Египта за рубежом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.