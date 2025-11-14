Плохая новость для туристов: цены на египетские визы взлетят в 2026 году
Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори
Палата представителей Египта одобрила законопроект, по которому визы для россиян подорожают более чем вдвое с нового года, сообщает SHOT.
По документу планируется, что цена на визу в страну увеличится с 25 долларов (около 2030 рублей) до 45 долларов (примерно 3654 рубля).
В египетской туриндустрии на это отреагировали негативно. Турсектор считает, что из-за новых поправок этот бизнес может ощутимо просесть.
Увеличение цен на визы может быть связано с открытием Большого египетского музея в Каире. Интерес путешественников к столице страны заметно вырос.
Местные власти обещали направить прибыль от виз на развитие зданий и земель, которые нужны для работы штаб-квартир дипмиссий, а еще посольств и консульств Египта за границей.
Окончательное решение о повышении платы будет принимать Совет министров. Предварительно, этот вопрос рассмотрят в текущем году.
