Плохая новость для туристов: цены на египетские визы взлетят в 2026 году

сегодня в 16:26

Египетские визы подорожают для россиян более чем в 2 раза в 2026 году

Палата представителей Египта одобрила законопроект, по которому визы для россиян подорожают более чем вдвое с нового года, сообщает SHOT .

По документу планируется, что цена на визу в страну увеличится с 25 долларов (около 2030 рублей) до 45 долларов (примерно 3654 рубля).

В египетской туриндустрии на это отреагировали негативно. Турсектор считает, что из-за новых поправок этот бизнес может ощутимо просесть.

Увеличение цен на визы может быть связано с открытием Большого египетского музея в Каире. Интерес путешественников к столице страны заметно вырос.

Местные власти обещали направить прибыль от виз на развитие зданий и земель, которые нужны для работы штаб-квартир дипмиссий, а еще посольств и консульств Египта за границей.

Окончательное решение о повышении платы будет принимать Совет министров. Предварительно, этот вопрос рассмотрят в текущем году.

