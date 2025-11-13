Сильный зуд и множественные укусы: клопы атаковали россиян в Египте

Путешественники поделились, что сразу после заселения увидели клопов, насекомые не убегали при включении света. Тогда люди быстро ушли из номера, но сотрудники отеля не принимали претензии и говорили, что свободных мест нет. Подобная ситуация наблюдалась в нескольких номерах.

Позднее туристы начали жаловаться на сильнейший зуд и следы укусов на ногах. Многие отдыхающие опасаются, что клопы залезут в чемоданы и вместе с ними прилетят домой.

Эти насекомые трудновыводимы, так как быстро адаптируются и устойчивы к химии яиц. Также они легко прячутся в щелях, могут обходиться без пищи месяцами и переносят химикаты. Укусы постельных клопов могут привести к отеку Квинке или анафилактическому шоку.

