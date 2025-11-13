Сильный зуд и множественные укусы: клопы атаковали россиян в Египте
Фото - © Telegram-канал SHOT
Россияне, отдыхающие в отеле Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza в Шарм-эль-Шейхе, пожаловались на постельных клопов, сообщает SHOT.
Путешественники поделились, что сразу после заселения увидели клопов, насекомые не убегали при включении света. Тогда люди быстро ушли из номера, но сотрудники отеля не принимали претензии и говорили, что свободных мест нет. Подобная ситуация наблюдалась в нескольких номерах.
Позднее туристы начали жаловаться на сильнейший зуд и следы укусов на ногах. Многие отдыхающие опасаются, что клопы залезут в чемоданы и вместе с ними прилетят домой.
Эти насекомые трудновыводимы, так как быстро адаптируются и устойчивы к химии яиц. Также они легко прячутся в щелях, могут обходиться без пищи месяцами и переносят химикаты. Укусы постельных клопов могут привести к отеку Квинке или анафилактическому шоку.
