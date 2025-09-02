Поток россиян хлынет в Китай после отмены виз в Поднебесную

Эксперт: после отмены виз поток туристов из РФ в Китай может вырасти на 30%

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил РИАМО, что поток туристов из России в Китай вырос за 2025 год на 17%, а после отмены виз к ним прибавится еще 30%.

«Это долгожданная новость, так как Китай открылся после ковида два с половиной года назад. Они сохраняли дичайший анахронизм — визы, особенно к дружественной стране. <…> Китайское правительство увидело, что люди очень охотно едут на безвизовый остров Хайнань. Даже сейчас до отмены виз мы видим рост плюс 17% в Китай в этом году, и к ним прибавится еще минимум 30% после отмены виз», — сказал Мкртчян.

Он допустил, что власти Поднебесной вводят экспериментальный безвизовый срок на один год, так как не предполагают, что россияне могут остаться в стране нелегально. Мкртчян уверен, что опасения правительства Китая напрасны.

«Китайские визы получать непросто — нужно записаться через бота на прием в посольство. Есть посредники, которые помогают это сделать, понятно, что не бесплатно. <…> И сразу вам визу не дадут, ее надо ждать одну — две недели. Многих это отпугивало», — напомнил Мкртчян.

С 15 сентября россияне смогут летать в Китай без визы, если срок поездки не превышает 30 дней. Эксперты говорят, что по популярности направление может сравниться с Турцией.