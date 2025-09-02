Виза больше не нужна: россияне смогут въезжать в Китай по загранпаспорту

Китай решил на год ввести пробный безвизовый режим для россиян. Он начнет действовать с 15 сентября, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Об этом пишет ТАСС .

Согласно нововведению, граждане России с обычным загранпаспортом смогут находиться в Поднебесной до 30 дней. Для этой цели визу получать не нужно.

Как отметил Го Цзякунь на брифинге, пробная безвизовая политика в отношении россиян будет действовать по 14 сентября 2026 года.

Решение расширить круг государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в КНР, было принято для того, чтобы посодействовать взаимным поездкам китайцев и иностранцев.