Посольство Японии упростило процедуру получения туристических виз в Москве
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Японское посольство в Москве приняло решение упростить требования для получения туристической визы. При этом изменения коснулись только диппредставительства в российской столице, сообщает Travel News.
Так, для подачи заявления россиянам больше не нужно предоставлять информацию об оплаченных бронированиях отелей или подтверждение наличия банковской карты зарубежного банка.
Однако гражданам РФ по-прежнему необходимо указывать планируемые адреса мест проживания и их контактную информацию.
При этом в Генконсульстве Японии в Петербурге у россиян по-прежнему требуют предоставлять подтверждение оплаченной брони в гостиницах и наличие карты иностранной кредитной организации.
Ранее стало известно, что в России вырос спрос на оформление шенгенских виз. Основной причиной роста запросов эксперты считают снижение числа выдаваемых многократных виз.