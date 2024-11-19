Посольство Японии упростило процедуру получения туристических виз в Москве

сегодня в 14:06

Японское посольство в Москве приняло решение упростить требования для получения туристической визы. При этом изменения коснулись только диппредставительства в российской столице, сообщает Travel News .

Так, для подачи заявления россиянам больше не нужно предоставлять информацию об оплаченных бронированиях отелей или подтверждение наличия банковской карты зарубежного банка.

Однако гражданам РФ по-прежнему необходимо указывать планируемые адреса мест проживания и их контактную информацию.

При этом в Генконсульстве Японии в Петербурге у россиян по-прежнему требуют предоставлять подтверждение оплаченной брони в гостиницах и наличие карты иностранной кредитной организации.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на оформление шенгенских виз. Основной причиной роста запросов эксперты считают снижение числа выдаваемых многократных виз.