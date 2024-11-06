В России вырос спрос на оформление шенгенских виз

Общество

Число заявок граждан РФ на оформление шенгенских виз за 10 месяцев 2024 года выросло более чем на треть, пишет «Коммерсант».

Спрос на деловые и туристические визы в страны Шенгенского соглашения в январе–октябре вырос на 35% год к году.

По данным OneTwoTrip, продажи авиабилетов по европейским направлениям в сентябре–октябре подскочили на 30% год к году. При этом 18,7% бронирований сформировала Франция, 18,4% — Италия, 17,4% — Испания, 10% — Германия и 7,5% — Кипр. В «Яндекс Путешествиях» сообщили, что спрос на европейские направления в сентябре–октябре вырос на 10% год к году.

В качестве основной причины роста запросов эксперты называют снижение числа выдаваемых многократных виз. По их словам, средний срок действия выданных виз сократился из-за напряженной геополитической обстановки.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила несколько стран, которые охотнее всего выдают гражданам РФ шенгенские визы. По словам эксперта, фавориты среди таких государств — Франция, Испания и Италия.