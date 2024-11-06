В России вырос спрос на оформление шенгенских виз

Число заявок граждан РФ на оформление шенгенских виз за 10 месяцев 2024 года выросло более чем на треть, пишет « Коммерсант ».

Спрос на деловые и туристические визы в страны Шенгенского соглашения в январе–октябре вырос на 35% год к году.

По данным OneTwoTrip, продажи авиабилетов по европейским направлениям в сентябре–октябре подскочили на 30% год к году. При этом 18,7% бронирований сформировала Франция, 18,4% — Италия, 17,4% — Испания, 10% — Германия и 7,5% — Кипр. В «Яндекс Путешествиях» сообщили, что спрос на европейские направления в сентябре–октябре вырос на 10% год к году.

В качестве основной причины роста запросов эксперты называют снижение числа выдаваемых многократных виз. По их словам, средний срок действия выданных виз сократился из-за напряженной геополитической обстановки.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила несколько стран, которые охотнее всего выдают гражданам РФ шенгенские визы. По словам эксперта, фавориты среди таких государств — Франция, Испания и Италия.