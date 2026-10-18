сегодня в 08:39

В Польше подняли авиацию и ищут неопознанный объект после «активности РФ»

Вооруженные силы Польши задействовали боевую авиацию и начали масштабную поисковую операцию на земле из-за предполагаемого вхождения неопознанного объекта в воздушные рубежи страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомства европейской страны.

Как рассказал правительственный центр безопасности, в небо Польши была экстренно поднята дежурная военная авиация. Населению Люблинского воеводства разослали официальные оповещения.

Необходимость маневров власти объяснили якобы «действиями России».

Ранее портал NaTemat указывал на колоссальную финансовую нагрузку подобных регулярных вылетов на бюджет Польши. По официальной статистике оборонного ведомства страны, один час нахождения в воздухе истребителя F-16 обходится налогоплательщикам в 76–77 тысяч злотых, что эквивалентно порядка 21 тыс. долларов.

Параллельно Оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети X о проверке данных о вероятном пересечении воздушной границы неизвестным объектом в минувшую ночь. В южном направлении от города Люблин развернули наземный поисково-спасательный отряд сил территориальной обороны при содействии военной жандармерии и сотрудников полиции.

Перед силовиками стоит задача установить предполагаемое место падения, отработать показания очевидцев и отметки радаров. Также им нужно будет выяснить, являлся ли объект реальным аппаратом либо полученный сигнал возник вследствие метеорологической аномалии.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.