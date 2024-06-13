Названы страны, где россиянам проще всего получить «шенген»

Тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила несколько стран, которые охотнее всего выдают гражданам РФ шенгенские визы. По словам эксперта, фавориты среди таких государств — Франция, Испания и Италия, сообщает NEWS.ru .

Ансталь обратила внимание, что при получении визы во Францию в первый визит нужно посещать именно Францию, а не другую страну. В ином случае в будущем у туриста могут появиться сложности при оформлении «шенгена», заявила блогер.

«Хорошо дают визы французы, испанцы, итальянцы, у немцев можно попробовать получить визу, греков и болгар. Эти страны выдают визы адекватно, без нареканий», — рассказала Наталия Ансталь.

Блогер также посоветовала путешественникам планировать свои поездки заранее и брать во внимание вероятные задержки при выдаче визовых документов.