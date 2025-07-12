Появилось видео с регистратора, который снял момент ДТП с пешеходами в Москве

Сегодня прокуратура Москвы обнародовала видеозапись, на которой запечатлен инцидент на Бережковской набережной, произошедший с участием 23-летнего водителя, который наехал на группу пешеходов и скрылся.

В связи с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД России уточнили, что дело открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Инцидент произошел вчера вечером, когда электромобиль «Хипхи» на высокой скорости врезался в пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора. Водитель, игнорируя красный свет, не остановился после наезда и продолжил движение.

В результате происшествия пострадали пять человек, среди которых двое детей. Два взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести.

Водитель авто отказался от медосвидетельствования, он задержан.