В Луганске впервые начали курсировать московские электробусы

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что в Луганске впервые поехали столичные электробусы. Их передали вместе с зарядной станцией по соглашению о сотрудничестве между городами, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Два электробуса вышли на один из самых популярных маршрутов в городе — 155. По словам Ликсутова, Москва помогает развивать транспорт Луганска с 2022 года. Луганчане пользуются современными сервисами, соответствующими самым строгим стандартам столицы.

«Впервые в Луганске поехали современные электробусы российского производства. Экологичная техника повысит комфорт пассажиров и поможет сократить влияние на окружающую среду», — заявил Ликсутов.

На данный момент транспортная доступность улучшилась для около 50 тыс. человек. Разработана новая маршрутная сеть, в город передали 120 современных автобусов и почти 90 остановочных павильонов, внедрили московскую систему оплаты проезда по карте «Тройка». За год количество поездок, оплаченных через билетную систему, выросло в два раза — до 6,4 млн.

В два раза вырос и средний пассажиропоток — до 41 тыс. Более того, Москва передала Луганску 110 велосипедов для проката. На данный момент в городе работают 11 станций аренды.