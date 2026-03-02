Покупать билеты самостоятельно: что ждет застрявших из-за Ирана туристов

Туроператоры помогут своим клиентам покинуть страны, затронутые конфликтом США и Ирана, а вот самостоятельным туристам, скорее всего, придется приобретать билеты домой самим, сообщил РИАМО вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Аэропорты Дубая были закрыты на неопределенный срок из-за иранского конфликта. Вывозные рейсы из ОАЭ невозможны из-за режима закрытого неба, заявили в Генконсульстве РФ.

«Туристы как правило делятся на две неравные части. Первая — это самоорганизованные туристы. Они сами бронируют билеты и иностранные отели. Туристы, которые организованы (туроператором — ред.), в таких ситуациях подстрахованы лучше. Пока не появятся вывозные рейсы, организованные туристы не будут переплачивать ни одного рубля. Их туроператоры вывезут бесплатно, что до самоорганизованных — то им, скорее всего, придется покупать билеты самостоятельно», — сказал Мкртчян.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ.

