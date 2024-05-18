Пограничники аннулировали загранпаспорт москвички из-за буквы «ё» в имени

Москвичку не выпустили за границу из-за буквы «ё» в паспорте. Пограничники забрали у 26-летней девушки загранпаспорт и аннулировали его, сообщает Baza .

Алена Толкачева должна была лететь в Турцию со своим мужем и ребенком. У пограничников появились вопросы к девушке, почему ее фамилия и имя написаны через «ё». При этом к мужу и ребенку вопросов не возникло.

Сотрудники погранконтроля отправили Алену на дополнительную проверку. Ее завели в отдельную комнату, где начали проверять транскрипцию. Оказалось, что Alena транскрибируется как Алена (а не Алёна). Пограничники заявили, что имя не сходится, а затем изъяли и аннулировали загранпаспорт.

При это Алена неоднократно путешествовала по этому загранпаспорту и никаких вопросов у пограничников не возникало. В итоге муж и дочь улетели в Турцию, а на ее место посадили другого человека.

В настоящее время Алена подала заявление на новый загранпаспорт. В новых документах девушке снова делают имя Alena, так как, по словам сотрудников МФЦ, это «правильное написание ее имени».

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