В Турции россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты и разбился
SHOT: россиянин нырнул в турецкую реку с 50-метровой высоты и погиб
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Гражданин России Александр Е. отдыхал в турецкой Аланье рядом с плотиной Дим, где распивал алкоголь с местным жителем. Турист прыгнул в воду с 50-метровой высоты и не смог выплыть, пишет Telegram-канал SHOT.
Погибшему россиянину было 37 лет. В российском консульстве знают о происшествии и пытаются связаться с родственниками мужчины.
О трагедии в экстренные службы сообщил турок, составляющий компанию погибшему в распитии алкогольных напитков. Тело россиянина спасатели достали из воды только утром.
Ранее житель России погиб на отдыхе в Таиланде. Мужчина разбился на скутере на второй день отпуска, он не справился с управлением и упал в канаву.