В Турции россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты и разбился

SHOT: россиянин нырнул в турецкую реку с 50-метровой высоты и погиб

Гражданин России Александр Е. отдыхал в турецкой Аланье рядом с плотиной Дим, где распивал алкоголь с местным жителем. Турист прыгнул в воду с 50-метровой высоты и не смог выплыть, пишет Telegram-канал SHOT .

Погибшему россиянину было 37 лет. В российском консульстве знают о происшествии и пытаются связаться с родственниками мужчины.

О трагедии в экстренные службы сообщил турок, составляющий компанию погибшему в распитии алкогольных напитков. Тело россиянина спасатели достали из воды только утром.

Ранее житель России погиб на отдыхе в Таиланде. Мужчина разбился на скутере на второй день отпуска, он не справился с управлением и упал в канаву.