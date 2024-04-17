Россиянин насмерть разбился на мопеде во второй день отдыха в Таиланде

Россиянин погиб на второй день отдыха в Тайланде, упав на скутере в канаву с 5-метровой высоты. Супруга 40-летнего мужчины успела спрыгнуть с байка, сообщает SHOT .

Павел вместе с женой Анной прилетел в отпуск на Пхукет, где они должны были отдыхать до 28 апреля. На второй день отпуска туристы решили посмотреть на статую Большого Будды и отправились туда на арендованном мопеде.

По словам Анны, они ехали аккуратно и соблюдали скоростной режим, однако около обрыва Павел потерял управление и байк полетел в пропасть. Супруга Павла упала на дорогу, а он разбился насмерть, слетев вместе с байком с пятиметрового обрыва.

Россиянка обратилась за помощью в Консульство РФ, но ее отправили в страховую компанию, так как в таких случаях транспортировкой тел на Россию занимаются они.

Анна и Павел родом из Аткарска Саратовской области. Супруги жили в столице и вместе работали в компании по производству дверей. У семьи есть 19-летний сын. Недавно они взяли квартиру ипотеку, но еще не заселились в нее.

Ранее россиянина Владимира Косарова, пропавшего 3 месяца назад в латиноамериканских джунглях, нашли живым. Мужчина был вынужден питаться змеями и улитками, чтобы выжить.