Россиянин насмерть разбился на мопеде во второй день отдыха в Таиланде
Фото - © Светлана Колобова / Фотобанк Лори
Россиянин погиб на второй день отдыха в Тайланде, упав на скутере в канаву с 5-метровой высоты. Супруга 40-летнего мужчины успела спрыгнуть с байка, сообщает SHOT.
Павел вместе с женой Анной прилетел в отпуск на Пхукет, где они должны были отдыхать до 28 апреля. На второй день отпуска туристы решили посмотреть на статую Большого Будды и отправились туда на арендованном мопеде.
По словам Анны, они ехали аккуратно и соблюдали скоростной режим, однако около обрыва Павел потерял управление и байк полетел в пропасть. Супруга Павла упала на дорогу, а он разбился насмерть, слетев вместе с байком с пятиметрового обрыва.
Россиянка обратилась за помощью в Консульство РФ, но ее отправили в страховую компанию, так как в таких случаях транспортировкой тел на Россию занимаются они.
Анна и Павел родом из Аткарска Саратовской области. Супруги жили в столице и вместе работали в компании по производству дверей. У семьи есть 19-летний сын. Недавно они взяли квартиру ипотеку, но еще не заселились в нее.
Ранее россиянина Владимира Косарова, пропавшего 3 месяца назад в латиноамериканских джунглях, нашли живым. Мужчина был вынужден питаться змеями и улитками, чтобы выжить.