Пропавшего русского путешественника Владимира Косарова нашли в Панаме

Россиянина Владимира Косарова, пропавшего 3 месяца назад в латиноамериканских джунглях, нашли живым. Мужчине удалось добраться из Колумбии в Панаму через Дарьенский пробел, который является одним из опасных мест в мире, сообщает SHOT .

Друзья россиянина пытались найти его с помощью российского консульства в Колумбии, но это не дало результата. В среду мужчина вышел на связь с родными и близкими.

Владимир рассказал, что за 2 недели планировал планировал преодолеть тропические джунгли, однако его путь оказался более трудным и опасным. Он пережил нападения туземцев и падение с обрыва. Постоянно ломающийся велосипед приходилось ремонтировать с помощью палок и веревок.

Мужчина копьем и мачете ловил рыбу, а также был вынужден питаться змеями и улитками, чтобы выжить. В Панаме путешественник заболел малярией и оказался в карантинном лагере. На все путешествие у Владимира ушло 3 месяца вместо двух недель.

Настоящая фамилия русского путешественника Комаров, а Косаров — это псевдоним. Владимир начал свое путешествие более 6 лет назад и жил в различных странах, включая Камбоджу и несколько государств Латинской Америки.