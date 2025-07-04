Аэропорты Тамбова, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга работают с ограничениями

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) последовательно ввело временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в трех российских аэропортах, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 22:25 ограничения были введены в аэропорту Тамбова (Донское, код ИКАО: UUOT), в 22:40 — в нижегородском аэропорту Стригино (код UWGG), а в 23:25 — в петербургском Пулково (код ULLI).

Официальные сообщения Росавиации указывают, что ограничения вводятся «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Точные причины и сроки действия ограничений не уточняются. Пассажирам, планирующим вылеты из указанных аэропортов, рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее Росавиация аналогичным образом ограничивала работу аэропортов в различных регионах страны, что обычно связывают с проведением специальных операций или учений.