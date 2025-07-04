Российские ПВО уничтожили 42 украинских дрона за три часа
В течение трёх часов вечером 4 июля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно официальным данным, всего было перехвачено и уничтожено 42 вражеских БПЛА самолётного типа, причём большая часть атак пришлась на приграничные регионы.
Наибольшее количество дронов (28 единиц) было сбито над Белгородской областью, ставшей главным направлением атаки. Ещё 6 беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, 3 – над Курской, и по 2 над Орловской областью. По одному БПЛА перехвачено над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
Ранее ВСУ наносили удары по Мелитополю.