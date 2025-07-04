Российские ПВО уничтожили 42 украинских дрона за три часа

Согласно официальным данным, всего было перехвачено и уничтожено 42 вражеских БПЛА самолётного типа, причём большая часть атак пришлась на приграничные регионы.

Наибольшее количество дронов (28 единиц) было сбито над Белгородской областью, ставшей главным направлением атаки. Ещё 6 беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, 3 – над Курской, и по 2 над Орловской областью. По одному БПЛА перехвачено над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

Ранее ВСУ наносили удары по Мелитополю.