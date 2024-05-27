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Подмосковье вошло в топ-3 гостеприимных регионов РФ по открытости предприятий

В РФ провели исследование об открытости отечественных предприятий. В тройку самых гостеприимных регионов по этому показателю вошли Кузбасс, Подмосковье и Челябинская область, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Еще в топ-5 Белгородская и Свердловская области.

Исследование об открытости предприятий провело АСИ при поддержке Минпромторга РФ. В опросе поучаствовали более 10 тыс. руководителей, технологов, конструкторов, рабочих из 85 субъектов страны.

90% респондентов отметили, что их заводы и производства должны быть открыты для посетителей. А 91% сотрудников гордятся своим предприятием. Самыми «открытыми» отраслями, согласно опросу, стали металлургия, народно-художественные промыслы, производство детских товаров, машиностроение и химический комплекс.

При этом 52% опрошенных считают, что предприятия нужно открывать для посещения, чтобы показать перспективы работы школьникам и студентам, 25% — для знакомства потенциальных заказчиков и поставщиков с продукцией, 13% — для показа качества продукции, безопасности техпроцесса.

Еще 7% думают, что с помощью открытых предприятий можно показать детям производство, где трудятся их родители, а 3% — рассказать об экополитике местным жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства и пожелал им роста и развития их дела.

«Мы со своей стороны всегда поддержим и поможем. Спасибо, что выбираете Подмосковье», — добавил глава региона.