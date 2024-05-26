Андрей Воробьев поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Он пожелал роста и развития их бизнесу.

Также глава региона отметил, что власти области всегда поддержат и помогут предпринимателям.

«Олег Востриков занимается производством косметики в Протвино. „Аравия“ выпускает профессиональные средства для ухода за кожей тела и лица, волосами. Предприятие участвует в программе импортозамещения и расширяет свое производство, для этого мы передали компании земельный участок за 1 рубль», — поделился Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Анна Старостина запустила в Подмосковье бренд «СахАрок». Она варит сливочные и фруктовые ириски, мягкую французскую карамель, а еще делает подарки из шоколада. В 2023 году Старостина вышла в финал программы наставничества, а ее сладости участвуют в областных выставках-форумах «Мой бизнес. 100% Подмосковье».

По словам губернатора, директор группы компаний «Тамаки» Андрей Белянин занимается выпуском продукции для азиатской кухни. С помощью Фонда поддержки ВЭД Подмосковья предприниматель участвует в международных выставках. А еще он с 2019 года экспортирует товары. В 2023 году сотрудники ГК установили рекорд. Они приготовили самый большой в стране поке, вес которого составил 172,5 кг.

Как уточнил Воробьев, Николай Кулагин запустил в Орехово-Зуеве «Завод стелкон», где делают оборудование для логоцентров. На сегодняшний день он планирует расширяться. Власти региона поддерживают завод. Так, Фонд развития промышленности Подмосковья одобрил предпринимателю заем на 100 млн рублей. с помощью этих денег будет увеличено производство и появится больше рабочих мест.