Песков: РФ работает с Турцией по вопросу недопуска туристов на рейсы в Мексику

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с авиакомпанией Turkish Airlines. Об этом сообщает РИА Новости .

В апреле Turkish Airlines не пустила на борт до Мексики российских туристов. Путешественники не получили внятного ответа на вопрос о причинах данного решения. Недопуск объясняли по-разному: нет оснований для поездки, нет прививок, недостаточная история путешествий в другие страны и т. д. А в официальном ответе компания заявила, что не хочет оплачивать туристам обратные билеты при депортации из Мексики, хотя у путешественников уже были на руках билеты домой.

«Проблема в основном с турецкой стороны, со стороны турецкой компании. И здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство», — сказал пресс-секретарь президента.

Как уточнил Песков, дружественный характер отношений РФ и Турции позволяет рассчитывать на урегулирование данных вопросов.

Ранее российский генконсул в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что отечественные дипломаты отслеживают ситуацию с транзитом туристов через Стамбул в Латинскую Америку.