Парк «Покровский» проведет мастер-классы в Сергиево-Посадском округе

Серия мастер-классов и игровых программ пройдет с 25 по 29 марта в парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе. Для детей и взрослых подготовили занятия по рисованию, декоративно-прикладному искусству и парковой атлетике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 25 марта, в 11:30 в парке состоится мастер-класс по рисунку «Рисуем в парке» от клуба «Шкатулочка». Занятие продлится час. Под руководством наставников участники попробуют себя в изобразительном искусстве.

Основная программа пройдет в выходные, 28 и 29 марта. Гостей ждут подвижные игры «Мультландия», занятия по парковой атлетике и серия мастер-классов от клуба «Шкатулочка». В программе — декоративно-прикладное творчество, основы керамики, роспись солдатиков и столярное дело.

Для участия в отдельных мастер-классах потребуется предварительная запись. Подробное расписание и контакты размещены на информационных стендах парка. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.