Пакистан сделал бесплатными визы для российских туристов

Власти Пакистана сделали бесплатными визы для россиян и граждан еще 125 государств. Так одна из самых опасных стран в мире пытается повысить турпоток, сообщает Mash .

Еще одна причина такого решения — возможность избавиться от бюрократических излишеств, которые мешали туристам посещать исламскую республику.

Новые правила получения виз вступили в силу с 14 августа. Они распространяются на однократные визы сроком до 90 дней, которые можно оформить и онлайн.

Ранее стало известно, что Брюссель не сможет убедить Венгрию прекратить выдавать россиянами визы пока Будапешт председательствует в Совете ЕС. Получившие Национальные карты граждане РФ и Белоруссии могут не только работать на территории Венгрии, но и свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне.