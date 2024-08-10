Евросоюз не сможет повлиять на решение Венгрии о визах для россиян

Брюссель не сможет убедить Венгрию прекратить выдавать россиянами визы пока Будапешт председательствует в Совете Европейского союза (ЕС), сообщает Lenta.ru .

Как пишет британский журнал Spectator, получившие Национальные карты граждане РФ и Белоруссии могут не только работать на территории Венгрии, но и свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне.

В статье отметили, что европейские политики не могут оказать давление на Венгрию с целью отмены выдачи виз россиянам, так как она председательствует в Совете Евросоюза.

«Похоже, (премьер-министр Венгрии Виктор-ред.) Орбан выбрал лучшее время, чтобы продвигать свою повестку дня», — говорится в публикации.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украину не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО, потому что у Европы нет на это денег. По его мнению, Евросоюзу надо признать свой проигрыш в конфликте.