Евросоюз не сможет повлиять на решение Венгрии о визах для россиян
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Брюссель не сможет убедить Венгрию прекратить выдавать россиянами визы пока Будапешт председательствует в Совете Европейского союза (ЕС), сообщает Lenta.ru.
Как пишет британский журнал Spectator, получившие Национальные карты граждане РФ и Белоруссии могут не только работать на территории Венгрии, но и свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне.
В статье отметили, что европейские политики не могут оказать давление на Венгрию с целью отмены выдачи виз россиянам, так как она председательствует в Совете Евросоюза.
«Похоже, (премьер-министр Венгрии Виктор-ред.) Орбан выбрал лучшее время, чтобы продвигать свою повестку дня», — говорится в публикации.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украину не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО, потому что у Европы нет на это денег. По его мнению, Евросоюзу надо признать свой проигрыш в конфликте.