«Ответ дайте! Б**!»: разъяренные россияне 12 часов не могут вылететь в Египет

400 россиян уже больше 12 часов не могут вылететь в Шарм-эш-Шейх из Москвы

Недовольные россияне устроили скандал в аэропорту Шереметьево в Москве из-за того, что более 12 часов не могут улететь в Шарм-эш-Шейх. Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines накануне вернула самолет в Москву из-за поломки на борту, сообщает SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как возмущенные россияне спорят с сотрудниками воздушной гавани из-за того, что под окнами видят самолет нужной им авиакомпании, но посадка не производится, и, когда они поедут в отпуск, неизвестно. Сотрудники Шереметьева настаивают на том, что уже связались с представителями нужной авиакомпании и вопрос решается.

По словам очевидцев, около полуночи самолет AlMasria Universal Airlines вылетел из Шереметьева в Шарм-эш-Шейх, но в какой-то момент пилот принял решение вернуться в Москву. Оказалось, что на борту есть неисправность и лететь дальше нельзя.

Еще один вылет в Шарм-эш-Шейх из Шереметьева задержали без объяснения причины. Части туристам предоставили места в гостиницах на ночь, но утром их вернули в аэропорт. Вылеты обоих самолетов переносятся. В общей сложности проблема коснулась порядка 400 россиян.

8 июня из-за неисправности в Шереметьево вернулся самолет, который выполнял рейс из Москвы в Анадырь. На борту находились почти 300 человек, воздушное судно успешно приземлилось.