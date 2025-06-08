В Москве к аварийной посадке готовится Boeing 747 с 282 пассажирами на борту

Boeing 747, который должен был выполнить рейс из Москвы в Анадырь, вернулся в российскую столицу и готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, пишет Baza .

Предварительно известно, что самолет кружит в небе над Москвой и сжигает топливо. На борту после взлета обнаружили неисправность, в связи с чем приняли решение вернуть воздушное судно в аэропорт вылета.

На борту самолета находится 282 человека. Что именно сломалось у Boeing 747 в небе, не уточняется.

Обстоятельства случившегося выясняются.