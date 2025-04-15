Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию

Регулярное прямое авиасообщение между Россией и Абхазии возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. Открыты продажи билетов на авиарейсы в Сухум, сообщает пресс-служба Минтранса России.

По результатам совместной работы Росавиации, Минтранса и российских авиаперевозчиков, открыты продажи билетов на рейсы. Первый рейс Внуково–Сухум авиакомпании запланирован на 3 мая. Рейс из Нижнего Новгорода в Сухум авиакомпании «Икар» планируется 6 мая.

Воздушное сообщение возобновляется впервые за более чем 30 лет. Продолжается работа над увеличением количества рейсов и привлечении других авиаперевозчиков.

Ранее стало известно, что Росавиация официально разрешила российским авиаперевозчикам iFly и Nordstar выполнять регулярные рейсы в столицу Абхазии. iFly будет выполнять 14 еженедельных рейсов по маршруту Москва-Сухум. Nordstar получила разрешение на 7 рейсов в неделю Москва-Сухум и 3 рейса Красноярск-Сухум.