Отдых детства: психолог объяснила, почему россияне выбирают отдых в лагерях

С каждым годом взрослые лагеря становятся все популярнее в России. Эти места позволяют вырваться из повседневной рутины и вернуться в беззаботное детство. Клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская рассказала, почему жителей страны привлекает такой отдых, пишет Общественное Телевидение России .

Многие россияне готовы платить значительные суммы за возможность снова испытать то, что когда-то казалось невыносимым. В таких лагерях взрослые могут насладиться простыми радостями: петь у костра, отдыхать днем, заниматься творчеством, знакомиться с новыми людьми, танцевать медленные танцы и полностью отключиться от цифрового мира.

Психолог отмечает, что единственный недостаток такого отдыха заключается в его временном характере — рано или поздно приходится возвращаться в реальность. Тем не менее, эта форма отдыха продолжает стремительно набирать популярность среди взрослого населения страны.

В отдаленных от шумных городов местах россияне следуют четкому расписанию, напоминающему режим детского лагеря. День структурирован и включает утреннюю гимнастику, приемы пищи и разнообразные развлечения — от водных видов спорта до театральных постановок.

Организаторы считают важным помочь людям отвлечься от постоянного использования мобильных устройств. Для полного цифрового отдыха рекомендуется выбирать лагеря с ограниченным доступом к гаджетам. Вечернее время посвящается танцам или посиделкам с песнями под аккомпанемент гитары. Необходимо помнить, что употребление спиртных напитков в таких местах категорически запрещено, и привозить их с собой нельзя. Взрослый лагерный отдых, который может занимать от пары дней до двух недель, оставляет незабываемые воспоминания на долгие годы.

Где можно найти лагерь для взрослых и сколько это стоит

По всей России можно найти лагеря для взрослых. Необязательно отправляться в дальние края — подобные организации работают в Тверской области, Подмосковье, Ярославле, Сочи, рядом с Санкт-Петербургом и в других регионах.

Цена отдыха в таком лагере определяется несколькими факторами: продолжительностью пребывания, местоположением и типом программы. Например, пятидневное пребывание в лагере около Москвы обойдется примерно в 50-70 тысяч рублей. Обычно эта сумма покрывает проживание, трехразовое питание и транспорт в обе стороны, хотя иногда за трансфер приходится доплачивать отдельно.

В других российских регионах цены примерно такие же. Лагеря на Алтае и Байкале будут стоить дороже — там смены начинаются примерно от 85 тысяч рублей.

Польза от отдыха в лагере для взрослых

Амелина-Прилепская объяснила, что лагерный отдых помогает взрослым восстановить связь со своим внутренним ребенком, получить новую энергию и удовлетворить детские потребности.

По словам психолога, кроме очевидных преимуществ есть и более важные плюсы. Например, в лагере существует дисциплина без стресса. Когда человек сам выбирает определенный распорядок, это уменьшает тревогу. Не нужно решать бытовые вопросы о еде или занятиях — все уже организовано, что позволяет расслабиться.